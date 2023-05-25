«المصرية للتعدين»: ما تحقق في مصر خلال السنوات الماضية نهضة تنموية شاملة

قال اللواء أركان حرب عبدالسلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، إنّ هذا اليوم العظيم يشهد ولادة صرح صناعي جديد، وهو مجمع مصانع إنتاج الكوارتز، الذي يأتي امتداد للمشروعات التنموية العملاقة التي يتم تنفيذها ضمن خطة التنمية الشاملة للدولة، تعظيما للقيمة المضافة للثروات التعدينية.

وأضاف «شفيق»، خلال كلمته على هامش افتتاح مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة، أنّ ما تحقق على أرض مصر خلال السنوات القليلة الماضية، نهضة تنموية شاملة كان لها أكبر الأثر في إعطائنا دفعة قوية نحو بلوغ أهدافنا التي نصبو إليها.

وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات: «منذ وجّه الرئيس السيسي خلال عام 2020 بإعادة هيكلة قطاع التعدين وتأسيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، وهي تؤدي العديد من المهام الداعمة للاقتصاد الوطني للحفاظ على الثروات التعدينية وتعظيم الاستفادة منها، بالتعاون مع الجهات المعنية والعلمية والبحثية المختلفة».

وأكد أنّه في مجال البحث والاستكشاف واستخراج الخامات التعدينية، توفر الشركة بالمساهمة خام الفوسفات لشركات إنتاج الأسمدة الفوسفاتية لتعظيم الاستفادة منه بطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف طن سنويا، كما يتم استخراج وطحن خام الأربيت الذي يستخدم في العديد من الصناعات، ومنها صناعة الخزف والسيراميك والصيني والأدوات الصحية بطاقة إنتاجية تصل إلى 400 ألف طن سنويا.