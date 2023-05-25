«الشباب والرياضة» تعلن عن يوم توظيفي مفتوح.. اعرف كيفية التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية» بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، عن يوم توظيفي مفتوح لإحدى الشركات الخاصة.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح لشركة السد العالي.

تفاصيل يوم توظيفي مفتوح

ومن المقرر وفق ما أعلنت عنه وزارة الشباب، عقد اليوم التوظيفي المفتوح يوم الأحد الموافق 28 مايو 2023 من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 3 مساءا على الوظائف التالية:

- فرد أمن

المميزات

- رواتب مجزية

- تأمين اجتماعي -طبي

- توفير سكن للمغتربين

- توفير مواصلات

- اشتراطات

- يجيد القراءة والكتابة

- السن من 18 إلى 50 عاما.

موعد ومكان التنفيذ

- مركز شباب العبور – بني سويف يوم الأحد الموافق 28 مايو 2023 من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 3 مساءا

كيفية التقديم على اليوم التوظيفي

وعلى الراغبين في التقديم لليوم التوظيفي، ملء الاستمارة من خلال الضغط هـــنا والحضور مباشرة في الموعد والعنوان المحدد أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر.