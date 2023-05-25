وظائف في أحد الأندية برواتب مجزية.. اعرف الشروط وكيفية التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، متمثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، عن توافر عدد من الوظائف.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل اليوم التوظيفي نادي ماتريكس الرياضي، وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظائف وزارة الشباب والرياضة

ويطلب نادي ماتريكس شغل عدد من الوظائف التالية:

１- مبيعات داخلية (خبرة سنة في مجال العقارات / السيارات)

２- مراقب أمن (بدون خبرة)

مكان العمل: كفر الشيخ

شروط التقديم على الوظائف

مؤهل عالي ومتوسط

أقصى حد للسن= 45 سنة

إناث وذكور

الحقوق

راتب مجزي

عدد ساعات العمل 8 ساعات

يوم إجازة أسبوعيا

تأمين اجتماعي

كيفية التقديم على الوظائف

وللتقديم على الوظائف المتاحة برجاء ملء الاستمارة من خلال الضغط هنا، ولمزيد من الوظائف يمكن الدخول على موقع توظيف مصر.