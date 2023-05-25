النيابة تحقق مع زوجين بتهمة ضرب جارتهما بسبب رفضها البيع بالآجل

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها مع زوجين في المنوفية بتهمة ضرب جارتهما وسحلها انتقامًا منها بسبب رفضها البيع لهما بالآجل، ووفقا لتحقيقات النيابة اتهمت المجني عليها الزوجين باقتحام محل بقالة ملكها في المنوفية عندما رفضت أن تبيع لهما بالآجل بسبب مماطلتهما في السداد واعتديا عليها بالضرب المبرح.

خلافات الجيرة

وأفادت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين اعترفا بتفاصيل الجريمة لوجود خلافات مع المجني عليها، وأن واقعة الضرب كانت مشاجرة بين الطرفين وأن المجني عليها اعتدت عليهما بالسب ما آثار حفيظتهما وقاما بضربها بزعم تأديبها.

البيع بالآجل

كانت وزارة الداخلية أعلنت في بيان صادر عنها إنها ألقت القبض على زوجين بعد أن رصدت استغاثة سيدة على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من قيام جيرانها بإلقاء زجاجات وحجارة على محلها الكائن بمدينة قويسنا في محافظة المنوفية، ما نتج عنه عدة تلفيات.

وأوضح البيان أنه بتاريخ 23 مايو الجاري تبلغ لمركز شرطة قويسنا، بمديرية أمن المنوفية من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من أحد الأشخاص، وزوجته، يقيمان بدائرة القسم، بالتعدي عليها بالسب وإلقاء زجاجات فارغة على محل ملكها كائن بدائرة المركز وإحداث تلفيات به.

مشادة كلامية

ولفتت إلى قيام المشكو في حقها الثانية بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها بسحجات في الصدر بعد حدوث مشادة كلامية بينهما لرفض الشاكية البيع لهما بالآجل، وتم ضبط المتهمين وأقرا بارتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.