تشريح جثة شاب عثر عليها داخل منزله في حلوان

قررت النيابة العامة نقل جثة شاب يدعي إيمن إ ف في العقد الثالث من العمر إلى مشرحة زينهم، بعد العثور على جثته في ظروف غامضة داخل منزله في منطقة حلوان.

وانتدبت النيابة العامة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، ومعرفة إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط عقار الشاب تمهيدا لتفريغها.

بلاغ بالعثور على شاب متوفى داخل منزله

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان بلاغا بالعثور على جثة شاب داخل منزله بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعي أيمن إ ف في بدايه العقد الثالث من العمر داخل حجره نومه، وبالفحص تبين وجود بعض الإصابات حول الرقبة، كما تبين ارتدائه كامل ملابسه الداخلية والخارجية، والعثور على متعلقاته الشخصية، وتحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.