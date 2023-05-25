رئيس جامعة بنها يستقبل وفدا من خبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

أكد الدكتور جمال سوسه أن هناك العديد من الخطوات التي اتخذتها مصر لتحسين جودة مخرجات التعليم وربطها باحتياجات سوق العمل ومتطلبات وظائف المستقبل بما في ذلك التنمية المستدامة ، بالاضافة الي تعدد وتنوع مصادرالتعليم العالي وأنواعه بإنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية بجانب الجامعات الحكومية والخاصة ، والشراكات الوطنية والدولية بين الجامعات فى مجالات الصناعة وغيرها ، مما يخلق تنوع كبير أمام المستفدين للحصول علي خدمات تعليمية متميزة تتناسب مع احتياجتهم ورغباتهم .

تفعيل البرنامج القطري لمصر

أوضح رئيس جامعة بنها في بيان له انه إلتقي وفدًا من خبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية برئاسة الدكتورة أندريه روزلند وذلك في إطار تفعيل البرنامج القطري لمصر في إطار رؤية وإستراتيجية جامعة بنها في التعرف على تقييم المنظمات والمؤسسات الدولية لها ، ووجود نظرة أخرى على أنشطة الجامعة لتحقيق أقصى استفادة

تطوير رؤية الجامعات المستقبلية

أكد رئيس جامعة بنها أن التوجه العام في جامعة بنها خاصة والجامعات المصرية اليوم يصب في اتجاه تطوير رؤية الجامعات المستقبلية والسعي إلى مواكبة الركب العالمي في مجال الارتقاء بنُظم التعليم العالي، وبهدف تعزيز مكانة الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية والارتقاء بها.

وذكر رئيس جامعة بنها أن البرنامج القطري لمصر قد وقعه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وماتياس كورمان،السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

أضاف رئيس الجامعة أن الزيارة تستهدف مراجعة سياسة التعليم العالي وربطها بمناهج التعليم ومتطلبات سوق العمل ، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن اللجنة سوف تزور 6 جامعات أخرى بالإضافة إلى جامعة بنها .

وأضاف أن الوفد أبدي اهتمامه بمعرفة البرامج الدراسية الجديدة التي تقدمها الجامعة ومعايير التقدم لها وارتباطها بسوق العمل ، وكيفية إعداد خريج متميز قادر على المنافسة محليا ودوليا مشيرا أن الجامعة ترحب بزيارة الوفد في ضوء سياسة الجامعة للانفتاح على العالم والاستفادة بخبرات مثل هذه المؤسسات.