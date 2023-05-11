رئيس جامعة بنها يستقبل وفدا من الهيئات اليابانية العاملة في مصر

استقبل الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها وفدا من الهيئات اليابانية العاملة بمصر السفارة اليابانية وهيئة تطوير العلوم الياباني هيئة التعاون الدولي «جايكا» ومكتب جامعة كيوشو بمصر وذلك على هامش الندوة التى نظمتها الجامعة من اجل التعريف بفرص التقديم للسفر لليابان في مجالات التبادل الطلابى ومنح لطلاب مرحلة البكالوريوس ومنح لدراسة الماجستير والدكتوراة ومهمات علمية ومشاريع بحثية

هيئة التعاون الدولي اليابانية

وضم الوفد الياباني كلا من السيدة مايومي تيرانو، خبيرة هيئة التعاون الدولي اليابانية حيث ضم وعضو اللجنة التنفيذية للشراكة التعليمية بين مصر واليابان (EJEP)، كممثلة لوزارة التعليم العالي الياباني في مصر، وتاولو فوكامي مدير مكتب أبحاث الجمعية اليابانية لتعزيز العلوم (JSPS) بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أيمن سمير منسق العلاقات اليابانية بجامعة بنها، والدكتور عمرو الدخاخني مدير المستشفيات الجامعية، والدكتور تامر نصر مدير مكتب جامعة كيوشو بالقاهرة، والدكتور إبراهيم طنطاوي، أستاذ الكيمياء الطبية، ورئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة المنوفية، ورئيس رابطة خريجي الجمعية اليابانية لتعزيز العلوم في مصر الجامعية.

سبل تعزيز التعاون مع الوفد الياباني

وخلال اللقاء ناقش رئيس جامعة بنها سبل تعزيز التعاون مع الوفد الياباني وخاصة في مجال إنشاء المستشقى الجامعي الجديد ببنها وتوفير منح دراسية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها وعرض المنح التي تقدمها الحكومة اليابانية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها للدراسة باليابان مما يسهم في فتح آفاق جديدة لطلابنا للحصول على مختلف المعلومات، الخبرات والثقافات، موكداعلى أهمية هذه الندوات لدعم تنافسية المتقدمين للمنح الدولية من المجتمع الأكاديمي، وتطوير القدرات العلمية والعملية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بدرجتي الماجستير والدكتوراه والطلاب الذي ينعكس بدوره على تعزيز قدرة الجامعة التنافسية بين مثيلتها من الجامعات.