رابط التقديم للالتحاق والتحويل إلى جامعة بنها الأهلية بالعبور

أعلنت جامعة بنها الأهلية بالعبور عن فتح باب التقديم الإلكتروني للطلاب المصريين المحولين من جامعات بإحدى الدول الروسية والأوكرانية والسودانية للعام 2023-2024 موضحة في بيان لها أن القبول بأولوية التقديم المحولين من الجامعات المشار إليها فقط.

تستعرض «الوطن» رابط التقديم الإلكتروني للالتحاق والتحويل إلى جامعة بنها الأهلية بالعبور والكليات المختلفة مثل الطب البشري والهندسة وعلوم الحاسب والاقتصاد وإدارة الأعمال.

الجامعات المسموح تحويل طلابها إلى جامعة بنها الأهلية

أوضحت جامعة بنها الأهلية في بيانها أن التقديم للتحويل إلى الجامعة الأهلية بالعبور للطلاب المصريين المحولين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية يتم على الرابط التالي من هنا

ويمكن التواصل والاستفسار من خلال البريد الإلكتروني التالي من هنا

info@bnu.edu.eg

استراتيجية الجامعات الأهلية وبرامج الدراسة

يذكر أن جامعة بنها الأهلية انطلقت فيها للدراسة العام الجامعي الحالي 2023 في إطار استراتيجية الجامعات الأهلية وقدرتها على جذب الطلاب الوافدين للدراسة بها نظرا لتقديمها برامج دراسية حديثة ومتميزة.

وتضم جامعة بنها الأهلية بالعبور العديد من المباني ومنها، المباني الإدارية، والمباني الأكاديمية الخاصة بالقطاعات الطبية والهندسية، والعلوم الإنسانية ومباني المعامل والورش، وكذلك المناطق الترفيهية والرياضية، التي راعت كافة الاحتياجات الإنشائية اللازمة لتقديم تعليم مُتميز، وتوفير التجهيزات المُناسبة للبرامج الدراسية الحديثة التي تقدمها الجامعة

وتقع جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور في محافظة القليوبية على مساحة 37 فدانًا، وتم تجهيزها بمستوى جامعات الجيل الرابع، وقد بدأت الدراسة في 4 كليات وهي الطب البشري، والهندسة، وعلوم الحاسب، والاقتصاد وإدارة الأعمال، خلال العام الدراسي 2022/2023، وتقدم الجامعة العديد من البرامج الدراسية المُتميزة لتلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي حيث تشكل مجلس أمناء الجامعة الذي يضم عدد من الكوادر الجامعية والشخصيات العامة وعلى رأسها الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها السابق وعضو مجلس النواب، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية.