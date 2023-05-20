السفير الإيطالي بالقاهرة: شركات بلادنا لديها رغبة في العمل بمصر

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم، ميكلي كواروني السفير الإيطالي بالقاهرة، ضمن سلسلة من اللقاءات التي يعقدها الجانب المصري مع سفراء الدول الصديقة بالقاهرة بهدف تعزيز التعاون الثنائي بشكل عام وتشجيع الاستثمارات الزراعية الأجنبية بمصر.

وخلال اللقاء، قال القصير إنَّ الدولة تقدم كل التيسيرات لتشجيع الاستثمار الزراعي المحلي والاجنبي، مؤكّداً أنَّ مناخ الاستثمار في مصر واعد ومحفز بعد الجهود التي بذلتها الحكومة في مجال اصلاح البنية التحتية والتشريعية.

كما أكّد وزير الزراعة، أنَّ هناك تعاوناً كبيراً مع إيطاليا في جميع المجالات وخاصة القطاع الزراعي، مرحباً بزيادة هذا التعاون مع الشركات الإيطالية في مجالات استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي لاسيما في زراعة المحاصيل الاستراتيجية المهمة، وذلك بهدف المساهمة في تحقيق الامن الغذائي وكذلك التصدير للخارج.

كما أشار إلى أنَّه سوف يتمّ التنسيق مع الجانب الإيطالي في القريب العاجل لتنفيذ زيارة لوفد إيطالي رفيع المستوي من مسئولي الشركة الراغبة في الاستثمار في مصر لاختيار انسب المواقع المقترحة والبدء في التنفيذ الفوري لمقترح الاستثمار الإيطالي.

ومن جهته، أعرب السفير الإيطالي بالقاهرة عن سعادته بلقاء القصير، مشيرًا إلى أنَّ كبرى الشركات الإيطالية لديها الرغبة الحقيقة للاستثمار في مصر في مجال الإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي والتصنيع الزراعي وخلافه.

حضر اللقاء عن الجانب المصري، سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية ومن الجانب الإيطالي سكرتير أول جاكوبو جاتانيللا بالسفارة الإيطالية بالقاهرة.