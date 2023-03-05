المتحف المصري يفتتح معرضا افتراضيا بحضور السفير الإيطالي بالقاهرة

يفتتح المتحف المصري بالتحرير، اليوم، معرضا افتراضيا بعنوان «تجربة التراث الافتراضي جسر رقمي بين مصر وإيطاليا»، بحضور السفير الإيطالي بالقاهرة، وأتاحت الإدارة الحضور للجمهور بدءا من اليوم التالي من افتتاح المعرض.

محاضرة عن دور المرأة السياسي

ونشرت إدارة المتحف المصري عبر صفحتها الرسمية أن المتحف سينظم محاضرة يوم الأربعاء 8 مارس، بعنوان «مقتطفات من الأدوار السياسية للمرأة المصرية عبر العصور».

بردية وزيري 1

ويذكر أن المتحف جرى عرض به بردية وزيري 1 لأول مرة بد الانتهاء من ترميمها، وجرى رصها داخل فاترينة عرض خاصة، وتعد هذه البردية أكبر وأكمل بردية بالخط الهيراطيقي التي جرى العثور ليها في جبانة بسقارة داخل تابوت لشخص يدعى أحمس من العصر البطلمي خلال حفائر البعثة المصرية بالمنطقة، برئاسة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار .

مشروع تطوير المتحف المصري

افتتحت المرحلة الأولي من مشروع تطوير المتحف المصري بالتحرير، تأكيدا على استمرار دوره ورسالته كصرح ثقافي وتعليمي وحضاري عريق، بالإضافة إلى كونة البيت الكبير الذي يضم حوالي أكثر من 150 ألف قطعة أثرية.