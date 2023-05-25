إعلان نتيجة رابعة وخامسة وسادسة ابتدائي وأولى وتانية إعدادي بعد قليل

أعلنت مديرية التربية والتعليم الفني بمحافظة القاهرة، إعلان نتيجة الترم الثاني لصفوف النقل للعام الدراسي الحالي 2022-2023 الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والصفين الأول والثاني الإعدادي بعد قليل.

إعلان نتيجة صفوف النقل الترم الثاني

وأكّدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنَّه سيتم إعلان نتيجة صفوف النقل الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي علي التليفون الأرضي 09000100، أو التليفون المحمول 5757.

وأضافت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنَّه يمكن لطلاب صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتي الصف الثاني الإعدادي، عن طريق المحادثة الألية من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم.

خطوات الحصول علي نتيجة صفوف النقل

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، خطوات الحصول على نتيجة صفوف النقل الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم القاهرة.

- الضغط المحادثة الألية للاستعلام نتائج الترم الثاني لصفوف النقل.

- كتابة الاسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

- الضغط على إعلان النتيجة.