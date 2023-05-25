السيسي يوجه الشكر للمساهمين في خروج مجمع مصانع الكوارتز للنور

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر لكل من ساهم في خروج مشروع مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة إلى النور، قائلًا: «بشكر زملائنا اللي ساهموا سواء من مصر أو برة مصر في العمل ده.. شكرًا جزيلًا».

وأضاف «السيسي» على هامش افتتاح مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة، «بقول تاني لرجال القطاع الخاص والمستثمرين في القطاع الخاص من فضلكم ماتضيعوش وقت تاني، وأي مشروع من اللي احنا بنتكلم فيه فرص نجاحه مش بقول إنها كبيرة جدا، ولكن بقول البيانات اللي عندنا وحجم الاستيراد اللي بنستورده هو دراسة الجدوى دي، لو خامتها موجودة في مصر يبقى المشروع كله خلصان مش هنجيب حاجة من برة».

واستكمل رئيس الجمهورية: «بقول للمستثمرين وغرف الصناعة الموجودة ووزير قطاع الأعمال ووزير التجارة والصناعة والحكومة ولينا كلنا، منضيعش وقت تاني أكتر من كدة».