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ضبط 7 قضايا مخدرات في حملة أمنية بدمياط

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
11:39 ص | الخميس 25 مايو 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية أسفرت جهودها عن ضبط 7 قضايا إتجار في المواد المخدرة ضبط خلالها (كميات مختلفة من المواد المخدرة المتنوعة هيروين، وحشيش، وهيدرو، وبانجو، - 2 فرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 10 متهمين لهم معلومات جنائية.

كما تمّ ضبط قضية في مجال الإتجار في الأسلحة النارية بمضبوطات (2 فرد محلي وعدد من الطلقات من ذات العيار) بحوزة شخصين لهما معلومات جنائية.

 

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع