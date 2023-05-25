ضبط 7 قضايا مخدرات في حملة أمنية بدمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية أسفرت جهودها عن ضبط 7 قضايا إتجار في المواد المخدرة ضبط خلالها (كميات مختلفة من المواد المخدرة المتنوعة هيروين، وحشيش، وهيدرو، وبانجو، - 2 فرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 10 متهمين لهم معلومات جنائية.

كما تمّ ضبط قضية في مجال الإتجار في الأسلحة النارية بمضبوطات (2 فرد محلي وعدد من الطلقات من ذات العيار) بحوزة شخصين لهما معلومات جنائية.