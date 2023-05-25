رئيس شركة «الشريف براند»: نستهدف تعظيم القيمة المضافة من الكوارتز في مصر

قال شريف عبد الحليم اللبان، رئيس مجلس إدارة شركة «الشريف براند»، إنَّه بعد انتهاء المرحلة الأولى من بداية الإنتاج، جرى تحقيق مجموعة كبيرة من الأهداف، من ضمنها تعظيم القيمة المضافة من الكوارتز ووضع مصر على خريطة منتجي ألواح الكوارتز في العالم، وخلق ميزة تنافسية من جميع منتجي الكوارتز في العالم.

وأضاف «اللبان» على هامش افتتاح مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة، أنَّ هذا المشروع يطبق في العالم لكن كل مرحلة قد تطبق في دولة، فعلى سبيل المثال الهند وتركيا تقومان بإنتاج الكوارتز لكن الإنتاج نفسه والمعالجة تتم في إيطاليا بينما الألواح تتم في أمريكا أو إسبانيا، لكن جرى تنفيذ المراحل كلها في مصر ما يحقق ميزة تنافسية كبيرة.

وأشار إلى أنَّه نتيجة دعم الدولة المصرية للقطاع الخاص وتشجيع الاستثمار والتعاون على مدار 7 سنوات مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومجموعة الشريف براند وشركتي «بريتون» و«مينرالي» نجحوا في تأسيس الشركة المصرية الإيطالية للصناعات التعدينية المستدامة برأس مرخص 100 مليون دولار بنظام المناطق الصناعية الحرة للاستثمار في العديد من المشروعات التعدينية في مصر لأول مرة ومنها غسيل ومعالجة الرمال البيضاء، ومشروع إعادة تدوير مخلفات محاجر الفلسبار بأنواعه ومشروع معالجة وإنتاج الكاولين، ومشروع وإنتاج البايوكوارتز لأول مرة في العالم.