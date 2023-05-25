عاجل.. «تعليم القاهرة» تعلن نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2023

أعلنت مديرية تعليم القاهرة نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2023، بعد الانتهاء من تصحيح جميع المواد الدراسية ورصد الدرجات ومراجعتها بدقة، وتجهيز الكشوف النهائية الخاصة بالنتائج.

نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2023

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، في بيان، أنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2023 من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة عبر المحادثة الآلية.

نتيجة أولي إعدادي الترم الثاني 2023

وأضافت مديرية التربية والتعليم، أنه يمكن الاستعلام أيضاً عن نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني بمحافظة القاهرة بالدرجات جميع المواد الدراسية، من خلال خط التليفون على الرقم 09000100، أو من خلال رقم المحمول 5757.

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023

ومن المقرر أن يظهر رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 الفصل الدراسي الثاني محافظة القاهرة على بوابة نتائج التعليم الأساسي الموجودة داخل بوابة الخدمات الإلكترونية لمحافظة القاهرة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنّ عملية تصحيح الامتحانات تمت بعناية ودقة تامة ورصد الدرجات ومراجعة الدرجات لجميع المواد الدراسية، لإعطاء كل ذي حق حقه.

وأضافت مديرية التعليم بالقاهرة، أن الامتحانات سارت دون مشاكل أو معوقات، وأن غرف العمليات بالمديريات تابعت الامتحانات منذ اليوم الأول وحتى نهاية الامتحانات للتأكد من سير الامتحانات بانضباط دون أي مشاكل.