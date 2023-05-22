نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2023 بالدقهلية.. ظهرت بالمدارس

أكد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني بالدقهلية 2023 في مدارس المحافظة، وإذا أراد الطالب أن يستعلم عن النتيجة أو ولي أمره، عليه التوجه إلى إدارة المدرسة المقيد بها للحصول عليها.

الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن غرفة العمليات المركزية لم ترصد أي مخالفات أثناء الامتحانات، وجاءت الأسئلة من منهج الصف الأول الإعدادي 2023 طبقا للمواصفات القياسية للورقة الامتحانية، وفي مستوى الطالب المتوسط، مؤكدا على تحري الدقة في تصحيح الأوراق ورصد الدرجات لينال كل طالب حقه.

105 آلاف طالب أدوا امتحانات الصف الأول الإعدادي

يذكر أن عدد طلاب الصف الأول الإعدادي 2023، بلغ 105 آلاف و130 طالبا وطالبة على مستوى لجان محافظة الدقهلية، والتي بلغ عددها 842 لجنة على مستوى المحافظة.