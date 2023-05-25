أخصائية صحة إنجابية: المعتقدات الخاطئة تسببت في الزيادة السكانية

قالت الدكتورة مها ونيس، أخصائية الصحة الإنجابية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، إن هناك صعوبة في توصيل الرسائل الصحية للفئات المستهدفة، بسبب انتشار المعتقدات الخاطئة والأفكار المتوارثة التي تسببت في الزيادة السكانية.

جلسة مناقشة القضية السكانية

وأضافت خلال جلسة مناقشة القضية السكانية ضمن فعاليات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، أننا أمام حلقة مفرغة فيما يتعلق بالمعلومات الصحية ورسائل الصحة الإنجابية بسبب اختلاف الرؤى.

وأوضحت، نحتاج إلى ضرورة تعزيز الشراكات بين الجهات المسؤولة على الملف السكاني، حيث يساعد ذلك على حل القضية السكانية، مطالبة برسالة واحدة تقدم بشكل واضح لتحقيق الهدف الذي تسعى إليه الدولة.

فترات الإنجاب

وقالت الدكتورة مها ونيس: إن الحديث عن المعلومات الإنجابية أو الصحية يراه البعض من العيب كما كان يحدث معنا في درس الأحياء بمرحلة الثانوية العامة.