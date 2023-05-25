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المركز الإسلامي للصحة الإنجابية: الأزهر يُدّرس التربية السكانية منذ التسعينيات

كتب:

سحر عزازي
12:30 م | الخميس 25 مايو 2023
جلسات لجان الحوار الوطني

جلسات لجان الحوار الوطني

أكد جمال أبو سرور مدير المركز الإسلامي للصحة الانجابية بجامعة الأزهر، على ضرورة تضمين مادة التربية السكانية في مناهج المدارس والجامعات لأهمية الموضوع، لافتا إلى أن الأزهر الشريف يُدرس هذه المادة من خلال ندوات تثقيفية منذ التسعينات.

القضية السكانية بالحوار الوطني

وأضاف خلال جلسة مناقشة القضية السكانية بالحوار الوطني، أن جامعة الأزهر تقوم بدرو مهم لتغيير السلوك وضرورة بناء المعرفة الصحيحة، موضحا أننا نعيش في مجتمع شرقي يهتم بالدين والأخير مؤيد للسياسات السكانية، ولكن الأزمة تكمن في عدم معرفة جموع الشعب بهذه السياسات، وهذا يتطلب أن نعمل بشكل أكبر من أجل التوعية.

مادة التربية السكانية

وأوضح، أن الشهر الماضي تم اتخاذ قرارا بأن تكون مادة التربية السكانية شرطا أساسيا للنجاح، ونرجو أن يأخذ المجلس الأعلى للجامعات نفس الخطوة حتى نعمل جميعا في نفس الإطار، مؤكدا أن القضية السكانية متشعبة وتحتاج إلى تنسيق من الوزارات المختلفة كالصحة والتعليم والإعلام.

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