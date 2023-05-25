عاجل.. ظهور نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2023 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2023 الآن بالاسم ورقم الجلوس متاحة وفقاً لما أعلنته مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، وذلك بعد انتهاء تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الثاني ورصد الدرجات وإعداد الكشوف النهائية بدرجات الطلاب.

نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2023 الآن

وأكّدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنَّ نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2023 متاحة الآن بالاسم ورقم الجلوس، وأنَّه يمكن الاستعلام عن النتيجة بالدرجات جميع المواد الدراسية، من خلال خط التليفون على الرقم 09000100، أو من خلال رقم المحمول 5757.

خطوات الحصول علي نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 الترم الثاني

وأشارت إلى أنَّه يمكن الحصول علي نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس، من المتحدث الآلي من على الموقع الرسمي للمديرية من هنا من خلال الخطوات التالية.

- الدخول علي البوابة الالكترونية محافظة القاهرة.

- نتائج سنوات النقل الترم الثاني 2023.

- نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2023.

- الضغط علي المتحدث الآلي.

- الخطوة الأولى: اضغط على زر الحصول على كود فوري للاستعلام عن النتيجة.

- الخطوة الثانية: بعد إتمام عملية الدفع قم بالضغط على زر استلام النتيجة.

نتيجة تانية إعدادي 2023

ومن المقرر أن تعلن نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي بالمدارس بالاسم ورقم الجلوس بجميع المدارس، وذلك بعد الانتهاء من تجهيز الكشوف النهائية الخاصة بالنتيجة بالدرجات لجميع المواد الدراسية.

وأكّدت مديرية التربية والتعليم، أنه يتمّ إعلان نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 الترم الثاني في أماكن ظاهرة وواضحة للطلاب، حتى يستطيع الطلاب الحصول عليها بدون أي شروط أو مبالغ مالية.