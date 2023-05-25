ظهرت الآن.. إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 الترم الثاني بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023، للعام الدراسي الحالي بالاسم ورقم الجلوس، مؤكّدة أنَّه سيتمّ إعلانها بالألوان وليس بالدرجات، وذلك تنفيذا لقرارات الوزارية وتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 الترم الثاني

وأكّدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه يمكن للطلاب الحصول علي نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 الترم الثاني الآن من خلال خط التليفون على الرقم 09000100، أو من خلال رقم المحمول 5757.

وأضافت مديرية التعليم بالقاهرة، للاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 محافظة القاهرة بأكثر من طريقة عن طريق المحادثة الآلية أوعن طريق التليفون الأرضي 09000100 التليفون المحمول 5757 عن طريق.

إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 الترم الثاني بالألوان

ووفقاً لنظام التقييم الخاص برابعة ابتدائي، يتمّ إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 الترم الثاني بالألوان والذي يعبر عن مستوى الطالب بـ4 ألوان تعبر عن مستوى الطالب، في الاختبارات، كما يلي:

- اللون الأزرق: يوضح أنّ المتعلم فاق التوقعات في اكتساب المعارف، والمهارات المطلوبة من (85 لأقل 100).

- اللون الأخضر: يوضح أنّ المتعلم امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل 85).

- اللون الأصفر: يوضح أنّ المتعلم بحاجة إلى بعض الدعم من (50 لأقل 65).

- اللون الأحمر: يوضح أنّ المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال بحاجة إلى الكثير من الدعم من (1 لأقل من 50).