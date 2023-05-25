«صحة الشرقية»: استمرار الحملات المكثفة لمتابعة المنشآت الطبية الخاصة

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة على المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة مشتول السوق، يرافقه لجنة تضم مدير إدارة العلاج الحر، وعضو بوحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بالمديرية.

التأكد من تطبيق المنشآت للاشتراطات البيئية

جاء ذلك بهدف الوقوف على استيفاء هذه المنافذ لاشتراطات الترخيص ومكافحة العدوى، وكذلك التأكد من تطبيق تلك المنشآت للاشتراطات البيئية في التخلص الأمن من المخلفات الطبية.

تشغيل عيادة أسنان بدون ترخيص

أسفرت جهود الحملة عن رصد العديد من المخالفات بإحدى العيادات التخصصية، والتي تخص البيئة، ومكافحة العدوى، حيث تبين عدم مطابقة غرفة تجميع النفايات الطبية الخطرة للإشتراطات الصحية والبيئية، وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية بغرفة التعقيم، كما جرى رصد قيام مدير المنشأة بإضافة العديد من التخصصات الطبية بالعيادات بالدور الثاني غير المدرجة بالترخيص الممنوح للمنشأة، وتشغيل عيادة أسنان بدون ترخيص، كما يوجد بالدور الأول عيادات أخرى تخصصية تعمل بدون ترخيص.

وكلف الدكتور هشام مسعود مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات، مؤكدا استمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخرى بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.