هل يمكن تعديل جهة صرف المعاش؟.. هيئة التأمينات توضح

كشفت هيئة التأمينات الاجتماعية عن تعدد طرق الصرف المختلفة لصرف المعاشات في إطار التيسير على أصحاب المعاشات، تزامنا مع بدء صرف معاشات شهر يونيو 2023 لأكثر من 11 مليون صاحب معاش ومستحق للمعاش يوم الخميس المقبل الموافق 1 يونيو 2023، من ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد ومختلف منافذ الصرف مثل المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة أو منافذ شركة فوري.

جهات صرف المعاشات

وأوضحت التأمينات الاجتماعية على موقعها الرسمي أنه يمكن لصاحب المعاش ، أو الشخص المستحق للمعاش أن يتقدم بطلب لتعديل جهة صرف المعاش على أي جهة من الجهات المسؤولة عن صرف المعاشات، لافتة إلى أن المعاشات تصرف من أي من الجهات الآتية تبعاً لما تقرره الجهة الملتزمة بالمعاش​.

- الحسابات الجارية بالبنوك وماكينات الصرف الآلي التابعة لها.​

- بنك ناصر الاجتماعي.

- مكاتب هيئة البريد.

- البنوك التجارية.

- بنوك القرى.

خطوات طلب تعديل جهة صرف المعاش

ولفتت التأمينات إلى أنه على صاحب المعاش أو المستفيد تقديم صاحب المعاش أو المستحق عنه طلب لتعديل جهة صرف المعاش التوجه إلي المنطقة التأمينية وتقديم طلب لتغيير جهة صرف المعاش على النموذج المرفق وإرفاق المستندات التالية:

- إذا كانت جهة الصرف على أحد البنوك يتم إخطار هيئة التأمينات بموافقة من البنك على إيقاف المعاش.

- إذا كان جهة الصرف المراد تحويل المعاش علىها كارت ميزه يتم موافاة التأمينات بصورة كارت ميزة.

- إذا رغب في صرف المعاش من محفظة الهاتف المحمول، فعليه التوجه إلى أقرب فرع لشركة المحمول التابع لها خط الهاتف المحمول؛ لفتح محفظة إلكترونية، وتستكمل التامينات باقي الإجراءات مع شركة المحمول لتيسير الإجراءات على المستحقين.