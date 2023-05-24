ضبط سيدة بتهمة الاستيلاء على 200 ألف جنيه من المعاشات في الإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنّ إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، استولت على أموال إحدى الهيئات الحكومية - دون وجه حق- بالمخالفة للقانون عن طريق إدخالها الغش والتدليس على موظفي الهيئة المشار إليها، والاستمرار في صرف المعاش المستحق لها لوفاة والدتها وعدم الإفصاح عن واقعة زواجها، وهو الأمر الذى مكنها من الاستيلاء على 200 ألف جنيه بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكورة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأمكن التوصل إلى المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.