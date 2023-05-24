ماذا يحدث يوليو المقبل؟.. 5 بشائر سارة للموظفين وأصحاب المعاشات وكبار السن

تحرص الدولة المصرية الممثلة في قيادتها السياسية بالتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة ومستقرة لهم، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على اقتصاد الكثير من الدول بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية التي بدأت في فبراير 2022، وما زالت مستمرة حتى الآن، الأمر الذي أدى إلى توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى رفع الحد الأدنى للأجور، وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير بشائر سارة ينتظرها المواطنون في مطلع شهر يوليو 2023.

زيادة المرتبات في شهر يوليو

1- زيادة المرتبات في شهر يوليو وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي بزيادة المخصصات التي شهدتها الموازنة العامة للدولة بأن شهر يوليو المقبل يحمل الخير لملايين من المصريين خاصة الموظفين وذلك لأنه سيضم أكثر من زيادة في المرتبات ومنها الزيادة التي وجه الرئيس السيسي في بداية شهر أبريل الماضي وذلك لإعانة المصريين على مواجهة أعباء الحياة خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، فضلا عن الزيادة المتوقعة بسبب العلاوة الدورية والتي ستكون بحد 7% لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة من قيمة الأجر الوظيفي.

2- زيادة المعاشات كما أنه وفقا لمواد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 فإنه سيتم زيادة المعاشات في شهر يوليو القادم بنسبة تتراوح من 10 إلى 15% من قيمة المعاش المصروف شهريا.

3- العلاوة الدورية السنوية لموظفي الحكومة وتصدر العلاوة الدورية قبل مطلع شهر يوليو وذلك لأن الدولة تراعي الظروف المعيشية التي يمر بها المصريين في الوقت الحالي، مؤكدا أن العلاوة الدورية السنوية لموظفي الحكومة نص عليها قانون الخدمة المدنية خلال نص المادة (37) إلا إذا صدر قرار جمهوري من رئيس الجمهورية، أو قرار من رئيس مجلس الوزراء، بزيادة النسبة المقررة في القانون وبتحديد الحد الأدنى لها.

ياسر عمر: مناقشة موازنة 2022-2023 في شهر يونيو الجاري

4- مناقشة الموازنة داخل مجلس النواب تتضمن موازنة النواب لعام 2023 والتي ستناقش في شهر يوليو المقبل، وتتضمَّن الحماية الاجتماعية للعديد من الفئات، فضلا عن مناقشة دعم السلع التموينية والتي تقدر بنحو 90 مليار جنيه على حسب ما أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب.

وقال عمر إن مناقشة تقرير موازنة 2022-2023 في شهر يونيو الجاري، حيث أنه قد تم تخصيص 400 مليار جنيه لباب الأجور بمشروع الموازنة الجديد.

وأضاف عمر في تصريح خاص لـ«الوطن» بأنه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم بأكمله إلا أن الحكومة المصرية تعمل على التخفيف من حدة الأزمة العالمية وتعمل على ومراعاة المواطنين والتخفيف عنهم وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مزايا قانون المسنين

5- قانون المسنين ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب قانون المسنين، خاصة بعد الحصول على الموافقة من مجلس الشيوخ، ومن المنتظر مناقشته الفترة المقبلة، ويتضمن قانون المسنين العديد من المزايا ومنها خدمة توصيل المعاش للمسنين، وإنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعي يسمى صندوق رعاية المسنين.