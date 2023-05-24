قبل صرفه بأيام.. خطوات الاستعلام عن زيادة المعاش عبر موقع «التأمينات»

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف معاشات الشهر المقبل، يوم الخميس الموافق 1 يونيو 2023 لجميع المستحقين، أي نهاية الأسبوع المقبل، بالزيادة المقررة للشهر الثالث على التوالى بنسبة 15%، بحد أدنى 170 جنيهًا، و1635 جنيهًا كحد أقصى لجميع المستفيدين، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الزيادة بحد أدنى 170 جنيهًا و1635 جنيهًا كحد أقصى

ومن ضمن الخدمات الإلكترونية التي أتاحتها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عبر الموقع الرسمي لها، إمكانية الاستعلام عن زيادة المعاش، في إطار التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات الاستعلام عن زيادة المعاش عبر موقع «التأمينات»، وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

خطوات الاستعلام عن زيادة المعاش عبر موقع «التأمينات»

1- تبدأ خطوات الاستعلام عن زيادة المعاش، من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عبر هذا الرابط.

2- إدخال اسم المستخدم صحيح «المستفيد من المعاش».

3- تسجيل كلمة المرور الخاصة بك.

4- اختيار «الاستعلام عن قيمة المعاش» بالاسم.

5- بعد ذلك سيتم ظهور قيمة العاش بالزيادة المقررة.

يذكر أنّ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أتاحت عدّة طرق يمكن من خلالها صرف المعاشات لجميع المستحقين، تتمثل في «المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، ومنافذ شركات فوري، وماكينات الصرف الآلي».