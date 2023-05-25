لجنة النقابات بالحوار الوطني: ناقشنا مسألة توفير تمويل للجمعيات التعاونية

قال مجدي البدوي، المقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، إنَّ اللجنة ناقشت مسألة توفر تمويل الجمعيات التعاونية، وهذا يحتاج إلى دراسة هامة، كما يجب إعادة النظر في القانون ومدى الحاجة لإجراء تعديل عليه لاستعادة التعاونيات نشاطها مجددا.

هناك جيل جديد لا يعرف التعاونيات

وأضاف «البدوي»، خلال لقاء ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، أنَّه يجب نشر ثقافة التعاونيات، فهناك جيل جديد لا يعرف التعاونيات، ومن ثم نشر ثقافة التعاونيات تجعل الناس تعيد أفكارها مرة أخرى تجاه التعاونيات وتتعامل معها بشكل أفضل.

وتابع: «هذه القوة الهائلة الموجودة من الممكن أن تساهم إلى حد بعيد في تنمية الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة، وكلما نقدم أشياء للناس بأسعار مخفضة لصالحهم، والجمعيات التعاونية ومبادرتي كلنا واحد والمواطن أولا كل هذه المبادرات تقدم خدمة للمواطن، احنا عاوزين مبادرات كتير تتنافس والمستفيد الأول والأخير المواطن».

الدولة حالية مُسخرة من أجل الاستثمار

وواصل: «الدولة حالية مُسخرة من أجل الاستثمار وإعادة التشغيل، فعلى مدار سنوات طويلة وعقود طويلة استغنينا عن الصناعة في مصر وهذا ما وصلنا لهذه المرحلة لحد ما بقينا بنستورد أكتر من 70% من احتياجاتنا، والنهاردة هذه الأزمة وصلتنا لمرحلة إننا شغالين فيه مبادرة أبدا للنهوض بالصناعة واستعادة الصناعة المصرية والمنتج المصري للواجهة مجددا».