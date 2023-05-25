بدء تصحيح امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية بالشرقية السبت المقبل

اُختتمت بمنطقة الشرقية الأزهرية اليوم الخميس، امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 200/2023، إذ أدى تلاميذ الصف السادس الابتدائي، امتحانات اليوم الختامي بمادة اللغة الإنجليزية، بينما استكمل تلاميذ المعاهد النموذجية والخاصة امتحان مادة المستوى الرفيع.

انتظام امتحانات الشهادة الابتدائية

وأكد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، خلال تفقده عدد من اللجان الامتحانية، أنه سادت حالة من الاستقرار والانتظام في امتحانات الشهادة الابتدائية للفصل الدراسي الثاني، خلال أيام انعقاد الامتحانات، دون رصد أي شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات، أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان.

وفي اليوم الختامي، أشاد التلاميذ بالامتحانات وأنها في متناول التلميذ المتوسط، مقدمين الشكر للأزهر الشريف بمنطقة الشرقية الأزهرية، على توفير كل سبل الراحة والهدوء.

بدء التصحيح السبت المقبل

ومن جهته، أكد الدكتور عبدالله حسين، الوكيل الثقافي للمنطقة، أنه من المقرر بدء أعمال تقدير الدرجات لمواد الشهادة الابتدائية، اعتبارًا من السبت الموافق 27 مايو، على أنّ يكون معهد النحال الابتدائي، مقرًا لتصحيح مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الفنية، بينما معهد الصفوة الابتدائي النموذجي، مقرًا لباقي مواد الشهادة الابتدائية.