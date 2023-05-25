انطلاق أعمال تصحيح امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 في بني سويف

بدأت مديرية التربية والتعليم، اليوم الخميس، أعمال تصحيح امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة بني سويف، والتي بدأت في 18 مايو، حيث أدى أكثر من 61 ألف طالبا الامتحانات على مدار أسبوع في 310 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، وسط إجراءات تضمنت تقليل الكثافة الطلابية داخل اللجان وتحقيق التباعد بين الطلاب، بالإضافة إلى توفير جو من الهدوء والتهوية.

بدء تصحيح امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023 في بني سويف

وقال الدكتور محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إن أعمال تصحيح امتحانات الصف الثالث الاعدادي في محافظة بني سويف، انطلقت فور انتهاء الامتحانات مباشرة، حيث جرى تقسيم إدارات المحافظة إلى قطاعين الأول مقره مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية بمدينة بني سويف، بإجمالي 31 ألف طالبا وطالبة، والثان مقره مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية بإجمالي طلاب 30 ألف طالبا وطالبة.

الدقة في تصحيح امتحانات الصف الثالث الإعدادي

وأضاف: «هناك توجيهات ومتابعة مستمرة لأعمال تصحيح امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023 في محافظة بني سويف، وتوجيهات مستمرة بالدقة في الرصد والالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للعمل بالكنترول، والتي تتضمن تحري الدقة في أعمال التصحيح والمراجعة، وعدم ترك أي جزئية في السؤال، وتوخي الحرص والدقة في مراجعة أوراق الإجابات قبل أعمال الرصد، حرصا على مصلحة الطلاب».

وانتهى أكثر من 61 ألف طالبا من امتحانات الشهادة الإعدادية امس الاربعاء، حيث انطلقت أعمال التصحيح اليوم الخميس، في جميع المواد الدراسية.