بالألوان.. نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 برقم الجلوس

ظهرت نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالألوان ورقم الجلوس، الآن، على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، بعد الانتهاء من مراجعتها نهائياً ورصد الدرجات للمواد الدراسية وتجهيز الكشوف النهائية لنتيجة الفصل الدراسي الثاني 2023.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن معرفة نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالاسم ورقم الجلوس، من خلال خط التليفون الأرضي على الرقم 09000100، أو من خلال رقم المحمول 5757.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني.. خطوات الاستعلام

ويمكن الآن الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 بمحافظة القاهرة من خلال المحادثة الآلية من خلال موقع الخدمات التعليمية من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة من خلال هذا الرابط.

- اختيار موقع الخدمات التعليمية.

- اختيار نتائج سنوات النقل الترم الثاني 2023.

- الضغط على المحادثة الآلية.

وللحصول على النتيجة:

- الخطوة الأولى: قم بالضغط على زر الحصول على كود فورى للاستعلام عن النتيجة.

- إدخال بيانات الطالب.

- الخطوة الثانية: بعد إتمام عملية الدفع قم بالضغط على زر استلام النتيجة.

اعرف مستواك من لون نتيجتك.. الأحمر دور ثاني

أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالألوان وفقاً لنظام التقييم والذي يعبر عن مستوى الطالب بـ 4 ألوان تعبر عن مستوى الطالب، في الاختبارات، كما يلي:

- اللون الأزرق: يوضح أنّ المتعلم فاق التوقعات في اكتساب المعارف، والمهارات المطلوبة من (85 لأقل 100).

- اللون الأخضر: يوضح أنّ المتعلم امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل 85).

- اللون الأصفر: يوضح أنّ المتعلم بحاجة إلى بعض الدعم من (50 لأقل 65).

- اللون الأحمر: يوضح أنّ المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال بحاجة إلى الكثير من الدعم من (1 لأقل من 50).