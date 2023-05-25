خلف الزناتي في الحوار الوطني: قانون المعلمين يحتاج إلى تعديل عاجل

قال خلف الزناتي، نقيب المعلمين، إن قضايا المعلمين كثيرة، فهم يمثلون الشريحة الأكبر في المجتمع، ورغم الظروف الراهنة إلا أنهم لم يتخلفوا يوما عن عملهم وكانوا في مقدمة الصفوف الأولى لدعم قضايا الوطن وأسس الجمهورية الجديدة.

المنظومة التعليمية

وطالب الزناتي، بسرعة التدخل لحل المشاكل التي يعاني منها المعلم لرفع الحالة المعنوية وتقديم خدمة أعلى مستوى في المنظومة التعليمية، مؤكدا أن قانون المعلمين يحتاج لتعديل عاجل، خاصة وأن القانون يضم موادا منذ الاتحاد الاشتراكي، بجانب توفير معاشات.

واقترح الزناتي، تشكيل لجنة من خارج الوزارة تضم نقابة المعلمين والمجتمع المدني وخبراء تعليم، لدراسة مشاكل المعلم، فضلا عن تشكيل هيئة عليا للتعليم تتبع رئيس الجمهورية مباشرة تكون معنية بوضع سياسيات المنظومة التعليمية وتضم خبراء في المجال وتكون النقابة ممثلة بها أيضا، وتفعيل دور الأكاديمية المهنية للمعلمين على أن تكونا كيان مستقلا عن الوزارة لتعمل بأسلوب احترافي تتولى وضع استراتيجية واضحة المعالم للتدريب.

أعداد المعلمين

ولفت نقيب المعلمين، إلى أن هناك عجز في أعداد المعلمين بلغ 400 ألف معلم بمختلف التخصصات، إضافة إلى التكدس في الفصول، مطالبا بسرعة خروج قانون النقابة.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، اليوم الخميس، والمنعقدة بعنوان «التعليم ما قبل الجامعي»، وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليم.