ممثل «الدستور» بالحوار الوطني: نطالب بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للتعليم

قال أحمد حسين، ممثل حزب الدستور، إنّ التعليم والبحث العلمي حلان للخروج من الأزمة الراهنة، متسائلا: «ما الإطار المحدد المتبع لإصلاح المنظومة، ومن أين نبدأ؟».

حزب الدستور

وطالب ممثل حزب الدستور، بالالتزام بالمواد التي تلقي الضوء على المنظومة التعليمية في الدستور، بداية من المادة 19، وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للتعليم لتصل إلى 7% من إجمالي الناتج القومي، قائلا: «لا أطالب بزيادة رواتب، لكن يجب إلغاء تثبيت الرواتب على عان بعينه، على أن يتم رفع الرواتب سنويا لمواكبة الزيادة فى الأسعار والتضخم».

وشدد ممثل حزب الدستور، على إلغاء تثبيت قرار الخزانة العامة الموحد على المدارس، وإعادة هيكلة الوزارة لتقوم بالدور المنوط بها، وتعيين 120 ألف معلم لسد العجز، وضوابط جديدة لاختيار القيادات.

المحور المجتمعي في الحوار الوطني

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، اليوم الخميس، والمنعقدة بعنوان «التعليم ما قبل الجامعي»، وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟.