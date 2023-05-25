عضو «التنسيقة»: نحتاج إلى تعليم ينمي المهارات

قال محمود ألماظ، ممثل حزب المؤتمر في الحوار الوطني وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إنّ لدينا مشكلة تواجه التعليم في مصر، إذ نحتاج لتعليم يؤكد على المهارات وإتقانها.

جلسة التعليم ما قبل الجامعي

وأضاف خلال كلمته في جلسة التعليم ما قبل الجامعي، أنّ هناك فجوة بين طموحات نظام التعليم المرغوب فيه، وما هو موجود على أرض الواقع، مرجعا السبب إلى غياب الاستراتيجية والعجز في أعداد المعلمين، وعدم تدريبهم وتنمية مهاراتهم، بالإضافة إلى عدم الاستعانة بكليات التربية وخروجها من المشهد.

وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنّ جميع الكليات تخرج دراسات وأبحاث ولا يستعان بها على أرض الواقع.

وثمن ألماظ طرح الرئيس السيسي لمجلس أعلى للتعليم والتدريب، مؤكدا على ضرورة تنمية المهارات ووضع استراتيجية مجددة، يتم الإشراف عليها من هيئة أعلى، والتنسيق بين الهيئات المختلفة.

التنسيق بين وزارتي الثقافة والتعليم

وطالب بإقصاء الأقسام التي ليس لها دور، وإحداث التوازن والتنسيق بين وزارة الثقافة والتعليم، والعمل على تغير الفلسفة بهدف استغلال الطاقة البشرية وانشقاء إدارة وعمل مبادرة للاستماع للمعلم وحل مشكلاته