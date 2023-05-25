12 معلومة عن مجمع إنتاج الكوارتز.. صادرات تصل لـ160 مليون دولار

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بمدينة العين السخنة، ويعد المشروع ذات جدوى اقتصادية وقيمة مضافة كبيرة خلال الوقت الحالي، خاصة وأنه مع استغلاله لصناعة المنتجات منه يوفر على الدولة الكثير من الأموال لاستيراد المنتجات.

أبرز المعلومات عن مجمع إنتاج الكوارتز

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية أبرز المعلومات عن مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة:

1- يعد المشروع الأول من نوعه في مصر والدول العربية والأفريقية.

2ـ يعمل على استغلال المواد الخام وزيادة قيمتها المضافة والاستفادة منها بدلا من تصديرها بشكل خام.

3- يخلق فرص عمل جديدة تقدر بنحو 600 فرصة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة.

4- يدعم زيادة الصادرات والاستبدال التجاري.

5ـ الاستفادة من «الكوارتز» في خدمات صناعة المعادن والبترول والغاز.

6- تصدير الكوارتز في شكل منتجات ذات قيمة مضافة للحفاظ على قيمته بدلا من تصديره خام وإعادة استيراد منتجاته.

7- استخدامه في صناعات الشرائح الإلكترونية لأجهزة الكمبيوتر والسيارات، والخلايا الخاصة بالطاقة الشمسية.

8ـ يهدف المشروع إلى استغلال الخامات الطبيعية المتوفرة في مصر، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة لخام الكوارتز وزيادة الدخل القومي.

تقدر قيمة الكميات الفائضة التي سيتم تصديرها بـ 160 مليون دولار

9- يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية، بما يوفر العملة الصعبة.

10ـ يشمل المشروع على خمسة مصانع، منها مصنع التكسير الأولى لخام الكوارتز بمنطقة منجم الكوارتز بمرسى علم على مساحة 250 ألف م2 لتكسير خام الكوارتز إلى أحجام صغيرة، وأربعة مصانع بمنطقة العين السخنة على مساحة 300 ألف م2.

11ـ حصل مجمع مصانع إنتاج الكوارتز على شهادة الأيزو رقم (14001 / 2015) في مجال المحافظة على البيئة.

12-تقدر الكميات الفائضة التي سيتم تصديرها بقيمة تقدر بـ160 مليون دولار.