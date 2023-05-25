عضو «تعليم النواب»: تطوير المنظومة بدأ عام 2018 وواجه العديد من التحديات

قال اللواء حسام المندوه الحسيني عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، إن الحوار الوطني من شأنه تعزيز التعاون في البحث عن حلول فعلية تفيد الشارع المصري.

الحوار الوطني

وأوضح الحسيني خلال كلمته في جلسة التعليم أن التطوير بدأ منذ زمن وآخره كان استراتيجية عام 2018 التي واجهت تحديات في التنفيذ بينها (المعلم ومشكلة والمنهج الدراسي والبيئة التعليمية وتحدياتها وكثافة الفصول)، مشيرا إلى أن هناك قانون رقم 15 لعام 2020 يُوصي بضم بعض الأراضي الموجودة للمساهمة في حل المشكلة، وهو أمر يحتاج إلى إعادة مناقشته مرة أخرى.

مجلس النواب

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة أن يكون هناك تعاونا واتفاقا بين وزارات التعليم والشباب والرياضة والثقافة لاستغلال الغرف الموجودة في الأندية ومراكز الشباب ودور الثقافة كأماكن للتعليم.

وأشار إلى أنه بالنسبة للمعلم فلدينا عجز كمي وكيفي، لذا نحتاج لتنمية مهنية للمعلمين والإدارة المدرسية للتعرف على الاستراتيجيات الحديثة، قائلا: «المنهج ذاته يحتاج لتطوير أكثر من ذلك ويكون بشراكة بين ولي الأمر والمعلم».