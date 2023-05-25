رئيس شركة الشريف براند: مجمع مصانع الكوارتز يحقق 140 ألف طن من الخام المعالج

قال شريف عبد الحليم اللبان، رئيس مجلس إدارة شركة الشريف براند، إنه يأمل في إسهام افتتاح مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة، بالتعاون مع الشركة المصرية للتعدين، في تحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر التعدينية.

وأضاف «اللبان» على هامش افتتاح مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة، أنه خلال السنوات الماضية كان هناك تطور كبير للتكنولوجيا المعالجة التعدينية خاصة لخام الكوارتز لدخوله في العديد من التطبيقات الصناعية، منها تكنولوجيا صناعة الألواح، كما أن هناك زيادة في الطلب العالمي لألواح الكواتز ووجود فجوة بين العرض والطلب عالميا تسمح للاستثمار لهذا المشروع.

ولفت إلى أنه أجريت الدراسات الفنية والمالية بالتعاون مع شركة بريتون ومينرالي الرواد في هذا المجال، موضحا أن شركة بريتون وردت أكثر من 90 خطا على الصعيد العالمي، بينما شركة مينرالي تمتلك أكثر من 20 وحدة صناعية عالمية لمعالجة الخامات.

وأوضح أن النموذج الأمثل تنفيذ المشروع ليحقق 140 ألف طن من الخام المعالج، وإنتاج 450 ألف متر مربع من الألواح، واستخدام 35 ألف طن من خام الكوارتز المعالج وتصدير 105 آلاف طن.