هالة صدقي: أنا اتظلمت ظلم بيّن خلال مشواري الفني

تحدثت الفنانة هالة صدقي عن تعرضها للظلم على مدار مشوارها الفني خلال سنوات عملها سواء على مستوى الأعمال السينمائية والدرامية.

هالة صدقي تتحدث عن الظلم الذي تعرضت له

وقالت هالة صدقي لـ «الوطن»، «أنا اتظلمت ظلم بيّن، ولكن محدش ظلمني بقدر أنني ظلمت ذاتي، ومشاكلي الشخصية أثرت عليا وكانت كفيلة أني أجلس في المنزل، ولكن عافرت وحاولت من أجل الحفاظ على مكانتي في الوسط الفني».

آخر أعمال الفنانة هالة صدقي

آخر أعمال الفنانة هالة صدقي مسلسل «جعفر العمدة»، وجسدت دور «صفصف»، وحققت من خلاله نجاحاً كبيراً في شهر رمضان 2023، وشاركها البطولة كلا من إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، ومن تأليف وإخراج محمد سامي .

مشروع جديد لـ هالة صدقي

تستعد الفنانة هالة صدقي لمشروع جديد خلال الفترة المقبلة للمشاركة في رمضان 2023، نافية، ما تردد بشأن مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني، ولكنها أكدت على أنها في مرحلة قراءة سيناريو جديد، على أن تمضي العقد خلال الأيام المقبلة.