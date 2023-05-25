«الأرصاد» تحذر من حالة الطقس غدا: حار على القاهرة وأمطار بالسواحل الغربية

حذر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تقلبات الطقس غدًا الجمعة الموافق 26 مايو، متوقعين أنَّ يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

حالة الطقس غدا

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، في بيانها عن حالة الطقس غدًا، إلى وجود نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الغربية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع غدًا سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحري قد تكون رعدية أحيانًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، قد تكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة غدا الجمعة 26-5-2023، على الأنحاء، فمن المتوقع وفق بيان الأرصاد أن تكون على النحو التالي:

- القاهرة 33 - 23

- العاصمة الإدارية 33 - 21

- أكتوبر 34 - 21

- بنها 33 - 21

- دمنهور 32 - 22

- وادي النطرون 34 - 21

- كفر الشيخ 32 - 20

- المنصورة 32 - 21

- الزقازيق 33 - 22

- شبين الكوم 33 - 22

- طنطا 32 - 20

- دمياط 26 - 19

- بورسعيد 25 - 18

- الإسماعيلية 33 - 19

- السويس 33 - 20

- العريش 26 - 18

- رفح 26 - 19

- رأس سدر 34 - 22

- نخل 36 - 17

- كاترين 31 - 13

- الطور 36 - 24

- طابا 34 - 20

- شرم الشيخ 37 - 26

- الإسكندرية 30 - 21

- العلمين الجديدة 27- 18

- مطروح 26 - 17

- السلوم 27 - 16

- سيوة 34 - 17

- رأس غارب 36 - 24

- الغردقة 37 - 26

- سفاجا 35 - 23

- مرسى علم 35 - 25

- شلاتين 33 - 24

- حلايب 32 - 24

- أبو رماد 31 - 23

- رأس حدربة 32 - 23

- الفيوم 34 - 22

- بني سويف 36 - 22

- المنيا 37 - 23

- أسيوط 37 - 23

- سوهاج 39 - 23

- قنا 41 - 27

- الأقصر 42 - 27

- أسوان 43 - 27

- الوادي الجديد 41 - 27

- أبو سمبل 42 - 25