«لو هتشتري هدية دهب».. طريقتان لمعرفة مقاس الخاتم أو الدبلة

تعتبر الخواتم والدبل من أكثر المشغولات الذهبية انتشارًا ومبيعًا خاصة وأنها من أساسيات الخطبة والزواج، ولكن قد يواجه البعض مصاعب في اختيار المقاس المناسب، خاصة عند الشراء بهدف تقديم هدية لشخص ما.

وقالت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث وتقارير الذهب، إن مقاسات الخواتم تختلف من شخص لآخر، ولكن هناك طريقتين من الممكن استخدامهما لمعرفة المقاس المناسب للخاتم الذهب.

طرق معرفة القياس المضبوط للخاتم والدبل

وأوضحت أن الطريقة الأولى تتلخص في 3 خطوات بسيطة لمعرفة مقاسك الصحيح خاصة إذا كنت تقوم بالشراء أونلاين، وهي كالتالي:

1- وضع خيط عريض حول الأصبع مكان لبس الخاتم.

2- أرخ الخيط بقدر صغير بحيث لا يكون ضيق على الأصبع ولا واسع بشكل مبالغ فيه.

3- قس الخيط من الطرف الأول للطرف الآخر بالمسطرة، وسيكون هذا هو المقاس المناسب لك.

ولفتت إلى أنه من الممكن تحمل تطبيق «Ring sizer» والذي يمكن المستخدم من قياس مقاس خاتم خاص بك ومضبوط ويعرفك على المقاس الخاص بك.

وفي حالة تغير المقاس بسبب فقدان الوزن أو زيادته ممكن اللجوء لأحد محلات الذهب وقص الخاتم أو توسيعه.