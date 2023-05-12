اعترافات عصابة الحشيش بالإسماعيلية: الضابط اكتشف المكان السري بالسيارة

اعترفت عصابة المخدرات بالإسماعيلية بتفاصيل الجريمة أمام النيابة العامة بعد القبض عليها بتهمة الاتجار في 23 كيلو حشيش في كمين بالقاهرة، موضحة أنها خرجت من الإسماعيلية لمقابلة الزبائن بالقاهرة، وبعد 3 ساعات ألقي القبض عليهم في كمين بمنطقة الشروق بالقاهرة.

مكان سري للمخدرات

وأضاف المتهمون الثلاثة خلال جلسة تحقيق جديدة معهم، أنهم تفاجأوا بكمين شرطة أمامهم في الشروق ولم يتمكنوا من الهرب إلى الشوارع الجانبية، واعتقدوا أن الشرطة لن تفتش سيارتهم، لكن الضابط طلب منهم الوقوف على جانب الطريق وبدأ في تفتيش السيارة بشكل دقيق حتى استخرج المخدرات من مكان سري.

إرسال المخدرات للمعمل الكيماوي

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين في قضية الاتجار بالمواد المخدرة في القاهرة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكمياوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.

حيازة 23 كيلو لمخدر الحشيش

وأوضحت التحقيقات أن التشكيل العصابي مكون من 3 أشخاص مقيمين بمحافظة الإسماعيلية لهم معلومات جنائية، وقاموا بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بمنطقة الشروق بالقاهرة من أجل تحقيق الربح المادي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين اعترفوا بحيازتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 23 كيلوجراما بقصد الاتجار، وعدد 4 هواتف محمولة.

عقوبة المتهمين

أما عن العقوبة القانونية المتوقعة على المتهمين بالاتجار بالمواد المخدر بالشروق، قال المحامي محمود عبد الله إن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34 على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.