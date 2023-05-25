البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة.. اعرف نتيجة صفوف النقل الترم الثاني

أوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، نتيجة صفوف النقل الترم الثاني على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، للعام الدراسي الحالي بالاسم ورقم الجلوس، مشيرة إلى أنه يمكن للطلاب الحصول علي نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 الترم الثاني الآن من خلال خط التليفون على الرقم 09000100، أو من خلال رقم المحمول 5757.

البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة.. اعرف نتيجتك

وأعلنت مديرية التعليم بالقاهرة رابط البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة لمعرفة نتيجة صفوف النقل الترم الثاني، مشيرا إلى أن هناك أكثر من طريقة لمعرفة النتيجة ومنها أكثر من طريقة عن طريق المحادثة الآلية أوعن طريق التليفون الأرضي 09000100 التليفون المحمول 5757 عن طريق.

خطوات معرفة النتيجة من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة

ولفتت مديرية التعليم بالقاهرة إلى أنه يمكن من خلال المتحدث الآلي على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة يمكن الاطلاع على نتائج الامتحانات، من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على البوابة الالكترونية محافظة القاهرة.

- اختيار نتائج سنوات النقل الترم الثاني 2023.

- الضغط علي المتحدث الآلي.

- الخطوة الأولى: اضغط على زر الحصول على كود فوري للاستعلام عن النتيجة.

- الخطوة الثانية: بعد إتمام عملية الدفع قم بالضغط على زر استلام النتيجة.