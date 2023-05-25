رئيس جامعة جنوب الوادي يشدد على ضرورة تواجد أستاذ المادة داخل لجان الامتحانات

أعلن الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي استعداد الجامعة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي، حيث يؤدى أكثر من 60 ألف طالبا الامتحانات في 23 كلية ومعهدًا بمقر الجامعة بقنا وفرعها بالبحر الأحمر.

وأكد توفير سبل الراحة للطلاب خلال الامتحانات مع تواجد اللجان الطبية في مختلف لجان الامتحانات، لمتابعة الحالات المرضية وتجهيز سيارات إسعاف للحالات الحرجة مع إقامة لجان خاصة للحالات التي تتطلب ذلك.

ضرورة تواجد أستاذ المادة داخل اللجان

وشدد رئيس جامعة جنوب الوادي على ضرورة تواجد أستاذ المادة داخل اللجان للرد على أي استفسارات بشأن أسئلة الامتحان، وعلى ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس في أيام الامتحانات بكلياتهم بصفة مستمرة والبدء في تصحيح ورصد الدرجات عقب الامتحانات مباشرة.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه جرى التأكد من جاهزية لجان الامتحانات، ومراعاة ارتفاع درجة حرارة الجو بتوفير المياه الباردة ووسائل التهوية، وتقديم الخدمات التي يحتاجها الطلاب والعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تعوق من سير العملية الامتحانية.