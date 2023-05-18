لأول مرة، أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، بالتعاون مع سيمنز إنرجي تدريب «أساسيات السلامة» وذلك للعاملين بمجال طاقةالرياح والطاقة الخضراء، حيث وضعت المنظمة العالمية لطاقة الرياح (GWO) معايير لمختلف الدورات التدريبية في مجال السلامة، لضمان أفضل حماية ممكنة لسلامة وصحة العاملين بمجال طاقة الرياح، حيث تعد سيمنز إنرجي واحدة من الجهات القليلة التي تقدم تدريب معتمد من GWO.

التدريب خلال الفترة من يوم الاثنين 22 مايو إلى يوم الخميس 25 مايو يومياً

وأضاف المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة، أن تدريب «أساسيات السلامة»، يحتوي على عدد من الموضوعات، والتى تتمثل في «أساسيات الإسعافات الأولية، التحكم اليدوي، التوعية بالحرائق، مهارات العمل على ارتفاعات».

ونوه المركز المصري الألماني، بأن تدريب «أساسيات السلامة»، سيكون خلال الفترة من يوم الاثنين 22 مايو وينتهى يوم الخميس 25 مايو يومياً، وذلك من الساعة 9 صباحاً حتى 3 عصراً.

شروط التقديم في تدريب «المصري الألماني» حول «أساسيات السلامة»

1- أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس هندسة تخصص مدني أو كهرباء أو ميكانيكا أو ميكاترونكس.

2- يشترط سنة واحدة على الأقل خبرة عملية في مجال طواحين الهواء او الطاقة الخضراء.

3- الإلتزام بحضور التدريب كاملاً.

4- شرط غير إلزامي: إحضار زي السلامة أثناء حضور التدريب.

5- عدم وجود تحديات صحية تمنع من الإشتراك في التدريب مثل (مشاكل في القلب أو ضغط دم عالي أو صرع أو مرض السكري أو أي نوع من أنوع الرهاب).

6- في حال توافر شهادات تثبت إتقان للغة الإنجليزية و/أو اللغة الألمانية يرجي إحضارها.

7- يشترط أن يكون المتقدم معفي أو أكمل بشكل نهائي خدمته العسكرية (يرجي توفير شهادة رسمية تفيد الإعفاء الكامل أو استكمال الخدمة العسكرية للذكور).

وأشار المركز المصري الألماني، خلال المنشور، إلى أنه يتم تسليم شهادة التدريب آخر يوم تدريب، ويتكفل المركز بمصاريف التدريبات والمواصلات اليومية من القاهرة للأكاديمية في العين السخنة، على أن يكون التحرك من مدينة نصر يوميا الساعة 7 صباحاً والعودة يومياً 5 مساءً.