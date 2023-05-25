ممثل البرنامج الرئاسي بالحوار الوطني تقترح إنشاء مركز إقليمي للاستشارات التربوية

قالت أمنية صلاح، ممثلة البرنامج الرئاسي بمناقشات لجنة التعليم بالحوار الوطني، إن استراتيجية تطوير التعليم تعمل على تطوير التعليم، وهناك زيادة سنوية لمخصصات التعليم في الموازنة العامة للوصول للاستحقاق الدستوري المرجو منه.

وضع إطارات ومعايير ومكافآت جديدة للمعلمين

واقترحت ممثلة البرنامج الرئاسي، إنشاء مركز إقليمي للاستشارات التربوية لتصدير الخدمات التعليمية في التعليم والتدريب والمناهج، بما يسهم في مواجهة التحديات التمويلية الراهنة، ووضع إطارات ومعايير ومكافآت جديدة للمعلمين مع مراعاة اختلاف المحافظات والتوزيع، وفقا لتحديات كل منطقة، كما اقترحت تطوير مدونة سلوك جديدة تكون خاصة بالمعلمين، وتكون بعيدة عن مدونة السلوك الخاصة بالموظفين.

وأكدت ضرورة وضع استراتيجة للتنمية المهنية للمعلمين الجدد والقدامى كحد أدنى وساعات التدريب وآليات التنفيذ، بالإضافة إلى تطوير أسلوب تقييم أداء المعلم، وربطة بالتنمية المهنية وأي دعم مادي اجتماعي يخصص للمعلمين.

واقترحت تقييم المعلمين بطريقة 360 درجة، إذ يجرى من خلال التقييم من عدة أشخاص وليس مدير المدرسة فقط، وكذلك القيادات التربوية بداية من المدير حتى قيادات ديوان عام الوزارة.

مركز إقليمي للاستشارات التربوية

وأوضحت أن المناهج تواجه تحديات بعد النظام الجديد، مثل قصر العام الدارسي وعدم ملائمته للتطوير، مضيفة: «قصر المنهج ليس الحل مشددة على إعادة تقسيم العام الدارسي من جديد لثلاثة فصول دراسية».