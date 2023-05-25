«الترعة» أول عمل مصري يشارك في مسابقة الفيلم القصير بمهرجان كان منذ 10 سنين

حاز الفيلم القصير الترعة للمخرج جاد شاهين في عرضه الأول بالدورة الـ76 من مهرجان كان السينمائي، والذي تُقام فعالياته في الفترة ما بين 16 وحتى 27 مايو الحالي، على اهتمام عدد كبير من صناع السينما، حيث ينافس الفيلم ضمن قسم LA CINEF لأول مرة منذ 10 سنوات.

الفيلم ينافس على قسم LA CINEF

تدور فيلم الترعة حول قصة شاب صعيدي يذهب لترعة ملعونة ويشاهد شيئا غير طبيعي يدفعه للتشكيك بكل شيء، ويُعجل بمصيره المحتوم.

الفيلم بطولة محمود عبد العزيز وهبه خيال وسارة شديد، مدير تصوير أدهم خالد، سيناريو جاد شاهين، وهو إنتاج مصري إنجليزي مشترك بين جاد شاهين وأحمد نهلة وفرانسيس كلارك ومن إخراج جاد شاهين.

من هو مخرج الفيلم؟

جاد شاهين مخرج مصري بدء دراسة الإخراج السينمائي في المعهد العالي للسينما عام ٢٠١٨ بعد أن درس الاعلام، وعمل في بداياته مع المخرج المصري الكبير يسري نصر الله، مساعد مخرج قبل أن يبدأ في عمل فيلمه القصير الترعة The Call Of The Brook والذي شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي في قسم LA CINEF.