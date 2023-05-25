الأوراق المطلوبة للتحويل بين المدارس التجريبية 2023.. بينها 4 صور شخصية

أعلنت المديريات التعليمية، الأوراق المطلوبة للتحويل بالمدارس التجريبية للعام الدراسي المقبل 2023/2024، المقرر أن يبدأ يوم 1 يوليو 2023، علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفقاً للضوابط والشروط المحددة.

التحويل بالمدارس التجريبية 2023.. منع التبرعات

وأكدت المديريات التعليمية، منع التبرعات خلال التحويل بالمدارس التجريبية 2023 منعاً باتاً جمع أي مبالغ أو تبرعات للمدرسة ويعلن ذلك بوضوح في أماكن ظاهرة بالمدرسة ويعتبر مدير المدرسة المسئول الأول عن تنفيذ ذلك.

الأوراق المطلوبة للتحويل بالمدارس التجريبية

وأوضحت المديريات التعليمية في خطاب رسمي للإدارات التعليمية يتقدم الراغب في التحويل بالمدارس التجريبية للعام الدراسي المقبل 2023 وهي كالتالي:

- تحرير استمارة طلب التحويل بحضور ولي الأمر شخصياً.

- 4 صور شخصية حديثة.

- تعقد مقابلة شخصية للتلميذ والوالدين ويعلن عن موعد المقابلة عند تقديم الطلب.

- علي المقبولين تقديم بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية لأخر صف دراسي 2022/2023 علي أن يقوموا بتسديد المصروفات خلال 10 أيام من إعلان نتيجة التحويلات.

- أربع استمارات تحويل من المدرسة المطلوب التحويل منها يتم اعتمادهم من المدرسة الرسمية للغات القادم من إدارة المدرسة الرسمية والمتميزة للغات بديوان عام المديرية ويتم تسليم ورقتين منهم ويحضر الملف الخاص بالتلميذ.