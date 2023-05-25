ممثل المعلمين بالحوار الوطني: بعض المدارس لا تتبع الأساليب الحديثة مع ذوي الهمم

قال ربيع عبد الوهاب، منسق مبادرة رواد التحدي، وممثل المعلمين بلجنة التعليم إحدى لجان المحور المجتمعي بالحوار الوطني، إن هناك عددا من التحديات تواجه ذوي الهمم في المدارس، فبعضها لا يعتمد على أساليب حديثة في التعليم.

مبادرة رواد التحدي

وأضاف «عبد الوهاب» أن الاهتمام بذوي الهمم ودمجهم في التعليم أمر شديد الأهمية، داعيًا إلى الاستمرار في تدريب المعلمين ورفع كفاءة حديثي التخرج.

وأشاد بجهود الوزارة لتحسين مستوى التعليم في مصر خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أهمية الحوار الوطني ومثمنا دعوة الرئيس السيسي لتوفير مساحة جادة للحوار الموضوعي بما يخدم قضايا الوطن.

صلاح سالم: المدارس قديما أفرزت مجموعة من العباقرة

في السياق قال صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المدارس قديما أفرزت مجموعة من النخب العباقرة الذين كانوا ولا زالوا إضافة لبلدهم، مطالبا أن يكون هناك نسبة من الدرجات على الحضور، وذلك على الأنشطة بمختلف أنواعها حتى لا يترك الطالب المدرسة.

وأضاف: «نتحدث عن كثافة في الفصول والسناتر بها 500 طالب وهذا يؤكد أن هناك تناقض في الموضوع، الوجبة المدرسية، توفر على الدولة ملايين الجنيهات، وذلك من خلال الاهتمام بصحة الأطفال وتوفير وجبة صحية لهم أثناء اليوم الدراسي».

المحور المجتمعي

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، اليوم الخميس، والمنعقدة بعنوان التعليم ما قبل الجامعي وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية.