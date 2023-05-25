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«التعليم»: إعلان نتيجة صفوف النقل الترم الثاني بالمدارس السبت المقبل

كتب:

أميرة فكري
04:13 م | الخميس 25 مايو 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة خطابا للإدارات التعليمية، بشأن إعلان نتيجة صفوف النقل الترم الثاني 2023 للعام الدراسي الحالي للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتي الصف الثاني الإعدادي. 

نتيجة صفوف النقل الترم الثاني 2023

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه يتم إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل للعام الدراسي الحالي 2024/ 2023 للمرحلة الإبتدائية للصفوف «الرابع والخامس والسادس»  وللمرحلة الإعدادية للصفوف «الأول والثاني» يوم السبت 27 مايو 2023. 

نتيجة صفوف النقل 

وفي السياق نفسه، أعلنت مديرية التربية والتعليم، نتيجة صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتي الثاني الثانوي علي البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة علي الخط الأرضي علي الرقم 09000100، وعلى رقم المحمول 5757 و المحادثة الآلية. 

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