موعد وشروط التحويل بالمدارس التجريبية للعام الدراسي الجديد

أعلنت المديريات التعليمية، في بيان رسمي، ضوابط وشروط التحويل في المدارس التجريبية للعام الدراسي المقبل 2023/2024، مؤكدة أنه لا توجد تحويلات بالمستوى الأول لرياض الأطفال في المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة.

موعد بدء التحويل بالمدارس التجريبية

وأكدت المديريات التعليمية، أنّ التحويل للمستوى الثاني من رياض الأطفال، يبدأ من 1 يوليو حتى 15 أغسطس المقبل، طبقًا للكتاب الدوري رقم «40» لسنة 2016، مشيرة إلى أنه يجوز لتلاميذ المدارس الرسمية للغات بنوعيها، التحويل إلى الصفوف المناظرة بالمدارس العربية، إذا استوفوا الشروط المقررة للقبول بها، ولا يجوز التحويل من المدارس العربية إلى اللغات بنوعيها.

شروط وضوابط التحويل بالمدارس التجريبية

- يجوز تحويل تلاميذ المدارس الرسمية المتميزة للغات إلى المدارس الرسمية للغات والعكس.

- يجوز التحويل من المدارس الخاصة للغات إلى المدارس الرسمية للغات بنوعيها، على أنّ يكون التلميذ مقيدًا بتلك النوعية من المدارس قيدًا صحيحًا.

- استمرار قيد التلميذ بالمدرسة التي قُبل بها، مع عدم جواز نقله إلى مدرسة أخرى مماثلة، سوى حالات نقل سكن ولي الأمر بمستندات رسمية.

- لا يجوز تصعيد الطفل من المستوى الثاني لرياض الأطفال إلى الصف الأول الابتدائي بذات النوعية من المدارس، إلا عبر تقديم جديد لأوراق المرحلة الابتدائية.

وأوضحت المديريات التعليمية، أنه في جميع الأحوال، يُشترط أنّ يتم التحويل في حالة وجود أماكن شاغرة وبما لا يخل بالكثافة المقررة.