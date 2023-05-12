غدًا.. غلق جزئي لطريق الواحات في الاتجاهين

أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر عن غلق جزئي لطريق الواحات في الاتجاهيين، ويستمر الغلق لمدة يومين وذلك وفقاً لتنفيذ أعمال كوبرة المشاة التي تقوم بها شركة المقاولون العرب، وسيكون ابتداء من السبت المقبل حتى صباح الأحد 14 من الشهر الجاري.

تنفيذ أعمال كوبري مشاة أمام مدينة الفردوس

وأوضح الجهاز في بيان أنه يجري تنفيذ أعمال كوبري مشاة أمام مدينة الفردوس أعلى طريق الواحات، بالتعاون المشترك بين جهاز مدينة السادس من أكتوبر والإدارة العامة لمرور الجيزة.

غلق جزئي لطريق الواحات لمدة يومين

وأضاف أن الأعمال تضم تركيب الباكية المعدنية الخاصة بكوبري المشاة وستتم أعمال الغلق الجزئي بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيل للحركة المرورية وقامت الادارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الارشادية والتحذيرية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة لتيسير حركة المرور في نطاق الأعمال، ويهيب جهاز مدينة 6 أكتوبر بالسادة المواطنين الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الارشادية لتحقيق السيولة المرورية ومنع الازدحام.