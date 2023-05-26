اعتماد 10 ملايين دولار للتعاقد على شحنات جديدة من رؤوس الماشية

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن فتح اعتماد مالي بقيمة 10 ملايين دولار، للتعاقد على شحنات جديدة من رؤوس الماشية، لافتا إلى توفير لحوم حية من جيبوتي وضخها بالمنافذ فور وصولها.

تأمين وصول شحنات اللحوم

ونوه، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم عقد اجتماعات دورية لتأمين وصول شحنات اللحوم المتعاقد عليها من السودان في ظل ظروف الحرب الدائرة هناك.

وقال وزير التموين إن مصر تدرس تنويع مصادر استيراد اللحوم والأبقار من الصومال وتشاد في إطار استراتيجيتها لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.

5 آلاف رأس ماشية

وأضاف وزير التموين أن هناك 5 آلاف رأس ماشية موجودة حاليا موجده بالفعل داخل الحاجر بمصر وتعد بمثابة المخزون الاستراتيجي لمصر والذي يصل 1.7 شهر.

فيما تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ يوم السبت المقبل 150 ذبيحة سودانية بفروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، استعدادا لتوفير اللحوم في المجمعات للمواطنين قبل عيد الأضحى المبارك 2023 والذي يحل موعد نهاية شهر يونيو الجاري.